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Четверг, 21 апреля 2022, 08:03 мск

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В США Капитолий эвакуировали из-за воздушной угрозы

Фото: официальный сайт Сената США

В Вашингтоне провели эвакуацию Капитолия из-за возможной угрозы с воздуха. Об этом сообщило отделение столичной полиции США.

Правоохранители заявили о подозрительном воздушном судне, которое может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолийском холме. В заявлении полиции не уточняется, о каком именно самолете идет речь и почему его посчитали опасным.

Чуть позже полицейские сообщили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности. В данный момент угроза миновала.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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