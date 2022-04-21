В США Капитолий эвакуировали из-за воздушной угрозы

В Вашингтоне провели эвакуацию Капитолия из-за возможной угрозы с воздуха. Об этом сообщило отделение столичной полиции США.

Правоохранители заявили о подозрительном воздушном судне, которое может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолийском холме. В заявлении полиции не уточняется, о каком именно самолете идет речь и почему его посчитали опасным.

Чуть позже полицейские сообщили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности. В данный момент угроза миновала.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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