На Филиппинах восемь человек погибли при пожаре в кампусе вуза

Восемь человек плогибли, трое пострадали в результате пожара в университетском кампусе в Кесон-сити на Филиппинах. Огонь перекинулся почти на 80 домов, сообщает телеканал CNN Philippines.

Возгорание случилось около 5:20 утра 2 мая на втором этаже жилого здания. Огонь быстро распространился, поскольку жилая часть кампуса и ближайщие дома были построены из легких материалов. Пожарные полностью справились с огнем к 7 часам.

В зданиях уже нашли тела восьми человек, в том числе несовершеннолетних. Еще три человека получили ожоги. Пожар затронул около 80 домов, пострадали почти 250 семей. Местные власти оценили ущрб от пожара в 150 000 йен.

Как сообщал «Новый День», 137 человек погибли из-за оползней и наводнений на Филиипинах после тропического шторма «Меги». Судьба 28 человек до сих пор неизвестна. Ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству составил 2,6 млн долларов.

Кесон-сити, Наталья Рязанова

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