«Лай НАТО у дверей России»: Папа Римский высказался о причине начала спецоперации

Папа Римский Франциск заявил, что причиной начала российской военной спецоперации на Украине мог стать «лай НАТО» под дверями России.

"[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в интервью газете Corriere della Sera.

Папа Франциск также заявил, что готов отправиться в Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы попытаться остановить боевые действия на Украине. Что касается возможности визита в Киев, он отметил, что пока не планирует поездку туда.

«В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Михаила Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно туда. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», – сказал он, отметив, что пока не получил ответа Москвы (цитата по RT).

Москва, Наталья Петрова

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