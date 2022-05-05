В Пакистане 17 детей пострадали из-за сломавшегося атракциона

Детский аттракцион сломался от перегрузки в деревне в пакистанском округе Северный Вазиристан. Порядка 17 детей получили различные травмы и доставлены в больницу.

Аттракцион установили по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Детское веселье было в самом разгаре, когда качели внезапно сломались, передает «Синьхуа» со ссылкой на спасателей.

Предварительно, причиной поломки стали некачественная установка и слишком большая нагрузка из-за наплыва желающих прокатиться.

Напомним, в Челябинске ребенок пострадал во время игр в детском городке. Недавно установленный игровой городок вдруг начал разваливаться, и качели обрушились вместе с сидящим на них ребенком.

Исламабад, Наталья Рязанова

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