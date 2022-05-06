Энергетики предупредили жителей Германии о скачке цен на газ и электричество

Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило абонентов о резком росте цен на газ и электроэнергию. Энергетики объяснили новое повышение недавним скачком цен на оптовом рынке.

«Динамика цен на оптовых рынках доходит до клиентов с опозданием. Однако чем дольше уровень цен будет оставаться высоким, тем больше оптовые цены будут отражаться в тарифах», – цитируют заявление BDEW «Известия».

В организации напомнили, что тарифы растут с начала 2022 года. Ситуация на энергетических рынках ухудшилась после начала военной спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об угрозе экономического кризиса в Германии и Европе в случае введения эмбарго на поставки российского газа. По его мнению, подобная мера грозит закрытием многих заводов и высокой безработицей.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»