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Пятница, 22 апреля 2022, 15:50 мск

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Европе грозит драматичный кризис: Шольц оценил последствия запрета поставок газа из России

Канцлер Германии Олаф Шольц. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Германии и всей Европе грозит драматичный экономический кризис в случае введения эмбарго на поставки российского газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Spiegel. По его словам, подобное решение недопустимо, поскольку эта мера не приведет к окончанию спецоперации России на Украине, но будет иметь «значительные последствия» для европейских стран.

«Речь идет о том, что мы хотим избежать драматичного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые никогда не откроются снова», – пояснил Шольц, слова которого цитирует РИА «Новости».

При этом канцлер подчеркнул, что эмбарго на поставки газа из России «имело бы значительные последствия для нашей страны, для всей Европы, от этого также сильно пострадает финансирование восстановления Украины».

«Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить», – заявил Шольц.

Стоит отметить, что в настоящее время в связи с ростом цен на энергоносители столкнулась с проблемой резкого повышения потребительских. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента. В Германии индекс цен производителей промышленных товаров в марте вырос в годовом выражении на рекордные 30,9%.

Берлин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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