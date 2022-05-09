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Понедельник, 9 мая 2022, 10:05 мск

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На Гаити вооруженные люди похитили граждан Турции

На Гаити вооруженные люди похитили восьмерых граждан Турции прямо из туристического автобуса. Об этом сообщает Haiti24.

По данным издания, инцидент произошел 8 мая. Иностранцы приехали на отдых на берегу Карибского моря. Они путешествовали на автобусе между Доминиканской Республикой и Гаити.

На автостраде номер восемь неизвестные остановили автобус и похитили восьмерых граждан Турции, в том числе нескольких женщин. Похитители пока не предъявили никаких требований.

Отмечается, что на прошлой неделе освободили советника доминиканского посольства в столице Гаити Карлоса Гильена Татиса. Дипломат был похищен примерно в том же районе.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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