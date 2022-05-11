Евросоюз будет регистрировать только электромобили с 2035 года

Европарламент 11 мая будет голосовать за запрет на регистрацию транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Еврокомиссия предложила с 2035 года регистрировать только автомобили, не выделяющие углекислый газ во время движения, – с электрическим приводом.

Под запрет могут попасть легковые и легкие коммерческие автомобили, работающие на традиционном топливе. Страны ЕС предварительно одобрили предложение, которое не предполагает переходного периода или исключений.

По данным Европейской ассоциации автомобильных поставщиков, ЕС лишится около 500 тыс. рабочих мест в связи с прекращением производства ДВС. Прежде всего это коснется стран Восточной Европы. Страны ЕС предложили каждые два года проверять, как проходит переподготовка работников автомобильной промышленности, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как сообщал «Новый День», Евросоюз готов отложить переход на зеленую энергетику ради отказа от российских энергоносителей в рамках санкций. Европа готова перевести на мазут сталелитейные заводы и использовать больше угля, чтобы компенсировать 155 млрд кубометров российского газа топливом из других источников.

Берлин, Наталья Рязанова

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