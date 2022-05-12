В Китае 40 человек пострадали в съехавшем со взлетной полосы самолете

Пассажирский лайнер авиакомпании Tibet Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту китайского города Чунцин. По разным данным, от 36 до 40 человек пострадали и доставлены в больницу.

Инцидент произошел около 8:00 часов (3:00 мск) 12 мая. Самолет выполнял рейс из Чунцина в городской округ Ньингчи Тибетского автономного района. Во время взлета лайнер неожиданно съехал с ВПП и загорелся. На борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, всех удалось эвакуировать.

Пострадали 36 человек, пишет Global times со ссылкой на местные власти. Китайское Центральное государственное телевидение уточнило, что пострадали более 40 человек. Посольство России в Пекине проверяет, находились ли россияне на борту загоревшегося самолета.

На время инцидента в аэропорту Чунцина отменили 588 рейсов и перенаправили прибывающие самолеты в другие аэропорты. Около 10:00 часов пострадавший борт потушили, но полоса, рядом с которой он стоит, остается закрытой. Две другие ВПП возобновили работу в штатном режиме.

Ранее на Камчатке самолет при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с сугробом. В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

Чунцин, Наталья Рязанова

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