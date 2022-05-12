В США несколько самолетов Судного дня были подняты в воздух

В Соединенных Штатах были одновременно подняты в воздух как минимум шесть самолетов «Судного дня» E-4B. Вероятно, американские военные проводят учения. Об этом сообщает портал Авиа.про.

Самолеты «Судного дня» являются воздушными командными пунктами. Они предназначены для членов высшего руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. В полете они способны продержаться неделю, если будет происходить дозаправка. Вместимость каждого борта составляет сто человек.

По данным портала, вместе с E-4B в воздух были подняты стратегические бомбардировщики B-52. Кроме того, некоторые сведения позволяют предположить, что параллельно осуществлялось взаимодействие с подводными лодками в Атлантическом океане.

Эксперты, анализируя траекторию полетов самолетов «Судного дня», предполагают, что проводилась тренировка ядерных сил США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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