Рейтинг одобрения Байдена упал до 39%

Только 39% опрошенных американцев одобряют работу Джо Байдена на посту президента США. Его действиями в сфере экономики довольны и того меньше – 33%, следует из опроса NBC News.

Порядка 41% опрошенных одобряют действия президента Байдена в конфликте между Россией и Украиной, 59% довольны тем, как он руководит борьбой с коронавирусом.

При этом, 56% полностью недовольны работой Байдена в Белом доме. А 75% американцев заявили, что страна движется в неправильном направлении. Порядка 65% опрошенных взрослых признались, что их доход ниже стоимости жизни.

Исследование проводилось 5-7 мая и 9-10 мая среди тысячи респондентов. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

Как сообщал «Новый День», рейтинг доверия президента Байдена в апреле упал ниже рейтинга Экс-президента Дональда Трампа, которого называли рекордсменом по неодобрению граждан. Действия Трампа одобряли 42% американцев, а действия Байдена – 41%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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