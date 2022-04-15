В США рейтинг доверия Байдена побил антирекорд Трампа

Американский телеканал CNN в пятницу, 15 апреля, сообщил, что рейтинг доверия президента США Джо Байдена достиг рекордно низкого показателя и составляет порядка 41%, что является рекордно низким показателем в сравнении со всеми его предшественниками в аналогичный период президентского срока, включая Дональда Трампа, у которого такой показатель составлял 42%.

CNN сообщает, что «согласно обобщенному анализу опросов, опубликованному четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США – порядка 41%, а, по данным одного из них, – лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока».

По данным телеканала, рейтинг доверия Дональду Трампу на данном отрезке президентского срока был выше, чем у Байдена – 42% против 41%.

Продемократический телеканал высказывает тревогу за рейтинг Байдена в преддверии промежуточных выборов, в результате которых республиканцы могут вернуть контроль над конгрессом.

«Когда три или четыре опроса показывают наиболее низкий показатель доверия президенту США, это свидетельствует, что перед нами президент, у которого большие проблемы. Это действительно очень-очень плохой показатель», – говорит корреспондент CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»