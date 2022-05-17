В Испании один человек погиб, 86 пострадали при столкновении поездов

Пассажирский и товарный поезда столкнулись около Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. Машинист пассажирского поезда погиб на месте, 86 пассажиров получили различные травмы, передает радиостанция Cadena SER.

Авария случилась вечером 16 мая. Вагон товарного поезда сошел с рельсов и врезался в кабину машиниста пассажирского состава, идущего по соседнему пути. Машинист погиб, порядка 86 пассажиров пострадали, девяти из них потребовалась госпитализация.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье погибшего и пожелал выздоровления всем пострадавшим. Началось расследование инцидента.

Напомним, в Венгрии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Семь человек погибли, порядка 10 человек пострадали.

Барселона, Наталья Рязанова

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