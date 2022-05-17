Мали объявила о попытке госпереворота

Власти Мали успешно предотвратили попытку государственного переворота в стране. Группа военных при поддержке «западного государства» попыталась захватить власть, сообщило министерство территориального управления и децентрализации Мали.

«Группа малийских антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров совершили попытку госпереворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года. Этих военных поддерживало западное государство», – цитирует заявление министерства РИА Новости.

Подозреваемые в попытке переворота задержаны, власти взяли ситуацию под контроль. Ужесточен контроль на пограничных пунктах и на въезде в столицу государства Бамако.

Напомним, в феврале Франция и ее союзники объявили о прекращении антитеррористических операций в Мали и выводе своих войск. Союзники ввели свои войска в Мали в 2013 году.

Бамако, Наталья Рязанова

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