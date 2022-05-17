Spiegel узнала об острой нехватке детского питания в США

Жители США столкнулись с дефицитом детского питания, нехватка которого достигла 43%. Родители сокращают порции еды для детей, поскольку не могут купить сухие смеси, пишет Der Spiegel.

Обычно заполненные упаковками с питанием полки аптечной сети CVS пустуют. Руководство сети повесило рядом с полками объявление, где извинилось, что «поставщик не может снабжать розничных продавцов». Американцы вынуждены проезжать порядка 80 км в поисках нужной смеси и покупать ее по возросшей цене.

Порядка 80% выручки в сегменте приходилось на две крупные компании, одна из которых в феврале закрыла завод и отозвала большую партию детских продуктов. Поводом стала смерть ребенка от бактериальной инфекции после употребления смеси.

По данным издания, власти уже договорились с Abbott Laboratories, что они вновь откроют завод в течение двух недель. Еще до месяца потребуется на то, чтобы смеси доехали до полок в магазинах.

Американцы упрекнули в дефиците детского питания федеральные власти. Граждане недовольны, что смеси отправляют нелегальным беженцам на границу с Мексикой. Другой повод для упреков – утекающие на Украину финансы на фоне роста цен на продукты и топливо в Америке.

Напомним, сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал быстрое рассмотрение законопроекта о выделении 40 млрд долларов на помощь Украине. Политик заявил, что трата средств на нужды Украины грозит банкротством США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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