российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 мая 2022, 10:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США будут завозить детское питание коммерческими рейсами Пентагона

Белый дом США применил закон об оборонном производстве, чтобы восполнить дефицит детского питания в стране. Смеси также будут завозить из других стран на зафрахтованных Пентагоном самолетах.

Президент США Джо Байден применил к выпуску детского питания нормы закона об оборонном производстве. Он потребовал, чтобы поставщики поставили в приоритет заводы по изготовлению смесей и доставляли сырье в ускоренном режиме. Главная задача – как можно быстрее заполнить полки магазинов детским питанием.

Власти решили использовать логистические цепочки и приемы, которыми пользовались для доставки медикаментов и товаров первой необходимости во время пандемии. В частности, для ускоренной доставки импортных смесей будут использовать зафрахтованные Пентагоном самолеты.

«Президент Байден поручил Минздраву и Министерству сельского хозяйства использовать коммерческие самолеты Минобороны для доставки зарубежных детских смесей, соответствующих требованиям США», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Напомним, американцы столкнулись с острым дефицитом детского питания из-за отзыва большой партии из магазинов и перерывов с поставками. Нехватка смесей достигла 43%, цены взлетели, и многим родителям покупка детского питания стала недоступна.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Экономика, США,