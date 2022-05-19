США будут завозить детское питание коммерческими рейсами Пентагона

Белый дом США применил закон об оборонном производстве, чтобы восполнить дефицит детского питания в стране. Смеси также будут завозить из других стран на зафрахтованных Пентагоном самолетах.

Президент США Джо Байден применил к выпуску детского питания нормы закона об оборонном производстве. Он потребовал, чтобы поставщики поставили в приоритет заводы по изготовлению смесей и доставляли сырье в ускоренном режиме. Главная задача – как можно быстрее заполнить полки магазинов детским питанием.

Власти решили использовать логистические цепочки и приемы, которыми пользовались для доставки медикаментов и товаров первой необходимости во время пандемии. В частности, для ускоренной доставки импортных смесей будут использовать зафрахтованные Пентагоном самолеты.

«Президент Байден поручил Минздраву и Министерству сельского хозяйства использовать коммерческие самолеты Минобороны для доставки зарубежных детских смесей, соответствующих требованиям США», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Напомним, американцы столкнулись с острым дефицитом детского питания из-за отзыва большой партии из магазинов и перерывов с поставками. Нехватка смесей достигла 43%, цены взлетели, и многим родителям покупка детского питания стала недоступна.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»