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SpaceX заплатила 250 тысяч долларов стюардессе за домогательства Илона Маска

Фото: Reuters

Стюардесса из SpaceX обвинила Илона Маска в сексуальных домогательствах. Компания урегулировала вопрос за 250 тысяч долларов. Об этом сообщает Business Insider.

Девушка устроилась на работу в парк корпоративных реактивных самолетов SpaceX. Как она утверждает, ей сразу предложили получить лицензию массажиста, чтобы делать Маску массаж во время перелетов.

На одном из таких сеансов в 2016 году на борту самолета Gulfstream G650ER, по ее словам, миллиардер показал ей свой член, погладил ее по ноге и предложил купить лошадь в обмен на эротический массаж.

Сам Маск отметил, что если бы был склонен к сексуальным домогательствам, то за 30-летнюю карьеру это вряд ли бы был первый известный случай.

По данным издания, в 2018 году SpaceX и стюардесса заключили соглашение, согласно которому девушка получила компенсацию в размере четверти миллиона долларов и обязалась не обращаться в суд с подобными претензиями.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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