Восемь человек погибли при урагане на юге Канады

Как минимум восемь человек погибли, сотни тысяч остались без электричества в результате урагана, обрушившегося на юг Канады. В двух городах объявлено чрезвычайное положение, передает CBC.

Ураганный ветер пронесся по провинциям Онтарио и Квебек вечером в субботу, но электроснабжение до сих пор не восстановлено из-за множественных порывов проводов и поваленных ветром столбов. Работы затрудняют поваленные деревья и продолжающиеся грозы.

Местные власти подтвердили, что одна женщина утонула, попав в шторм на лодке. Еще семеро было убиты упавшими деревьями.

Как сообщал «Новый День», торнадо в США разрушил дом престарелых. Два человека погибли, пятеро получили ранения оказавшись под завалами.

Оттава, Наталья Рязанова

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