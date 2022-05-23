Китай утроил инвестиции в солнечную энергетику

Китай втрое увеличил инвестиции в проекты по солнечной энергетике с начала года. За первые четыре месяца года вложения в «зеленую энергетику» достигли 29 млрд юаней, т.е. около 4,3 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Китай уже лидирует по использованию возобновляемых источников энергии. Власти намерены создать крупную и гибкую сеть на основе энергии солнца и ветра, чтобы ускорить снижение выбросов углекислого газа. К 2030 году Пекин стремится превысить план, а к 2060 году полностью остановить выбросы.

Угольные электростанции в стране будут выполнять роль резервных источников энергии. Планируется, что большинство ТЭЦ переведут на этот вид топлива.

Пока экспорт российского газа в Китай продолжает расти. По трубопроводу «Сила Сибири» с начала 2022 года экспортировано на 60% больше голубого топлива, чем в прошлом году.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»