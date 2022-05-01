«Газпром» наращивает поставки «голубого топлива» в Китай

Российский экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» за первые четыре месяца 2022 года превысил объемы прошлого года почти на 60%. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Компания уточнила, что в январе-апреле 2022 года, по предварительным данным, добыто 175,4 млрд кубометров газа, что на 2,5% (на 4,5 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году. При этом поставки топлива внутренний рынок снизились на 3,7% (на 4,4 млрд куб. м), что связано с теплой погодой в феврале.

Вместе с тем, как отметил «Газпром», экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м, что – на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом компания продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м. Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Европейским союзом как целевой, компаниям предстоит закачать еще около 56 млрд куб. м газа.

Москва, Светлана Антонова

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