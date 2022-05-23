Bloomberg: в китайских соцсетях обвиняют США в распространении оспы обезьян среди людей

Пользователи соцсетей в Китае активно обсуждают теорию распространения оспы обезьян среди людей по вине США. Поводом стал отчет американской неправительственной организации Nuclear Threat Initiative, пишет Bloomberg.

Аналитики в США разработали план действий в случае вспышки оспы обезьян среди людей. Пользователи соцсетей считают, что подобная дальновидность проявилась, потому что власти США заранее знали «об утечке созданного биоинженерами» вируса.

Теория о том, что вирус выпустили американцы, стала топовой в китайской соцсети Weibo. Посты с рассуждениями о роли США во вспышке заболевания набирают десятки тысяч лайков и сотни одобрительных комментариев.

Агентство Bloomberg отмечает, что содержание отчета Nuclear Threat Initiative было вырвано из контекста. Подготовка плана действий не означает, будто Вашингтон всерьез намеревался использовать этот план, считает агентство.

Напомним, в разгар пандемии Covid-19 США заявили, что вирус вышел на улицы из лаборатории в китайском Ухане. КНР отрицало подобную возможность, а ВОЗ по итогам расследования установило, что утечки не было.

В мире подтвердили 92 случая заболевания оспой обезьян, еще 28 случаев ждут подтверждения. С 3 по 21 мая в 12 странах, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян, выявляют случаи заболевания. В списке Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания и США.

Пекин, Наталья Рязанова

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