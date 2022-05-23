Нью-Йорк объявил режим ЧП из-за дефицита детского питания

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел чрезвычайное положение в городе в связи с нехваткой детских смесей. Особый режим поможет бороться с наценками на дефицитный товар.

«Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников полномочиями предотвращать завышение цен на смеси», – пояснила пресс-служба городской администрации.

Завышенной будет считаться цена, на 10% превышающая стоимость товара за 30-60 дней до объявления чрезвычайного положения. Мэр заверил родителей, что сделает все возможное, чтобы им помочь.

Президент США Джо Байден отчитался перед гражданами, что из Европы в Штаты доставлен груз в 70 тыс. фунтов детского питания. Самолет приземлится в Индиане, оттуда смеси отправят в розничные магазины, написал президент в соцсети.

Напомним, Белый дом США применил закон об оборонном производстве ради устранения нехватки детского питания в стране. Смеси планировалось завозить из других стран на зафрахтованных Пентагоном самолетах, чтобы они скорее попадали на полки магазинов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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