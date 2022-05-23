В Иране рухнуло десятиэтажное здание

В Иране обрушилось десятиэтажное здание. По предварительным данным, в нем могло находиться до 150 человек. На месте работают экстренные службы. Причина ЧП выясняется.

Как сообщает телеканал Tasnim News, обрушение произошло в городе Абадан. Многоэтажка находилась в районе с плотной застройкой. По словам очевидцев, они почувствовали вибрацию, а затем услышали грохот.

В результате обрушилась часть строящегося здания. На кадрах с места событий видны обломки бетонных и металлических конструкций. Помимо возводимого здания были задеты другие дома, а также повреждены несколько припаркованных машин.

Поисково-спасательная операция продолжается. На место прибыли 50 бригад спасателей, машины скорой помощи и вертолет. По последним данным, три человека погибли, более 20 получили ранения. Однако число жертв может вырасти, так как, по приблизительным оценкам, в рухнувшем здании могло находиться до 150 человек.

Тем временем, начато расследования причин произошедшего. Разобраться с том, почему произошло обрушение глава провинции Хузестан поручил прокуратуре.

Тегеран, Зоя Осколкова

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