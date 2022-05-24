США могут снизить требования к топливу и продать запасы ради снижения цен

Власти США ищут варианты для снижения цен на топливо. Самыми обсуждаемыми стали продажа части запасов дизтоплива и частичная отмена экологических нормативов для бензина.

Белый дом изучает возможность приостановить запрет на использование нефтеперерабатывающими предприятиями недорогих компонентов, в том числе бутана. Сейчас экологические требования предписывают избегать его при производстве летнего бензина. Вашингтон допускает, что отмена предписаний поможет снизить цены на автозаправках, но решение пока не принято, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Вместе с тем, президент США Джо Байден уже распорядился провести подготовительные мероприятия для продажи части запасов дизельного топлива. Вывод дополнительных объемов на рынок может немного сбить цены.

«Мы считаем, что это похоже на те обстоятельства, при которых рассмотрение вопроса о высвобождении является необходимым. Именно об этом распорядился президент», – сказал представитель Белого дома телеканалу CNN.

Как сообщал «Новый День», в США все чаще угоняют бензовозы, взламывают автозаправки и даже сливают бензин из баков автомобилей. Цены на топливо резко выросли после отказа от российских энергоресурсов и превысили 4,5 доллара за один галлон.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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