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Четверг, 26 мая 2022, 09:36 мск

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Президент Кубы отказался от участия в Саммите Америк

Фото: Pixabay

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не собирается принимать участие в Саммите Америк, который пройдет в США в июне. По его словам, Вашингтон изначально не собирался приглашать на мероприятие все страны региона.

«Известно, что Соединенные Штаты с самого начала предполагали, что Саммит Америк не будет инклюзивным», – написал Диас-Канель в твиттере. Кубинский лидер подчеркнул, что «ни при каких обстоятельствах» не примет в нем участия.

По словам президента Кубы, США предпринимают активные усилия и оказывают жестокое давление, чтобы не выполнять требований об участии всех американских стран. «Мы разделяем позицию, занятую лидерами региона, которые твердо заявили, что все страны должны быть приглашены на равной основе», – отметил Диас-Канель.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не поедет на саммит и отправит министра иностранных дел Марсело Эбрарда, если Куба, Венесуэла и Никарагуа не будут приглашены.

Гавана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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