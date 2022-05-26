Совбез ООН обсудит новые санкции против КНДР за испытания ракет

США предложили ужесточить санкции в отношении КНДР из-за пусков баллистических ракет. Совет безопасности ООН рассмотрит проект резолюции 26 мая, передает «Интерфакс».

Заседание запланировано на вторую половину дня.

В случае одобрения докупмента Северной Корее может грозить запрет на пуски баллистических и крылатых ракет, а также всех средств доставки ядерного оружия. Проект резолюции также содержит ограничения по работе ракетной и ядерной программ КНДР. В сфере экономики США предложили установить ограничения на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов.

Так, 25 мая КНДР запустила три баллистических ракеты подряд в сторону Японского моря всего через сутки после визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

В то же время аналитики специализирующегося на исследованиях КНДР сайта 38 North отметили возросшую активность на главном северокорейском ядерном комплексе в Йонбене. Они изучили спутниковые снимки за период с 27 апреля по 14 мая и увидели больше обычного грузовых автомобилей, три тягача с прицепами и другой техники.

«Это предполагает дальнейшее развитие ядерной оружейной программы страны», – пояснили аналитики.

Одновременно активность повысилась у реактора мощностью 5 МВт, соседнего здания для хранения отработанного топлива и на стройплощадке по близости. Там возводят небольшой комплекс зданий неясного пока назначения.

Москва, Наталья Рязанова

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