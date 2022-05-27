В Киргизии и Туркменистане прекращено вещание российских телеканалов

Телеканалы «Звезда» и «Россия 1» оказались заблокированы в Туркменистане. АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть» сообщила, что это произошло по независящим от нее причинам, передает «Интерфакс».
Крупнейший туркменский лицензированный оператор связи сослался на ограничение трансляции с иностранных спутников. В то же время вещание ряда других российских телеканалов, включая «Первый канал», НТВ, «РенТВ», продолжается в обычном режиме.
В Киргизии также прекращено вещание «России 24», «Звезды» и телеканала «Культура». Причиной стали «законодательные ограничения» по распространению общероссийских телеканалов, сообщает «Вести.ру».
Напомним, полиция и территориальная оборона проводили рейды по домам жителей Одессы, которые высказывали недовольство киевским режимом. Боевики забирали телевизоры и любое оборудование, способное транслировать российские телеканалы.
Ашхабад, Наталья Рязанова
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