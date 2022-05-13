СМИ: полиция забирает телевизоры у несогласных с киевским режимом одесситов

Полиция Одессы и территориальная оборона проводят рейды по домам недовольных киевским режимом жителей. Боевики забирают телевизоры и другое оборудование, способное транслировать российские телеканалы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, цель подобных рейдов – поиски пророссийски настроенных граждан и борьба с альтернативным мнением.

«В Одесской области местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы. Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование», – рассказал источник.

В начале мая главы некоторых районов Одесской области начали снимать спутниковые тарелки с домов, чтобы лишить жителей доступа к российскому телевидению.

Ранее СНБО Украины анонсировал внесение в реестр коллаборантов медийных персон, выступавших на национальном телевидении в защиту свободы слова.

Одесса, Наталья Рязанова

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