Во Франции ограничен расход воды из-за ранней засухи

Власти Франции ограничили использование пресной воды в 24 департаментах в связи с ранней засухой. Жителям запретили мыть машины и наполнять бассейны, пишет Le Figaro.

Особое положение по использованию воды объявлено в южных и западных районах, пострадавших от жары. Уже в середине апреля ограничения ввели восемь департаментов – вчетверо больше, чем годом ранее в тот же период.

«В этом году засуха началась очень рано. Мы принимаем меры по контролю над водными ресурсами, чтобы избежать летом неуправляемой ситуации», – пояснила премьер-министр страны Элизабет Борн.

В число ограничительных мер входит запрет на мойку автомобилей, заполнение бассейнов, полив садов. Глава кабмина призвала жителей не только пострадавших от жары районов, но и всей страны экономить воду.

Напомним, на фоне возросшей инфляции французы сократили расходы на отопление, еду и развлечения. Каждый пятый житель страны готов был экономить на потреблении воды и электричества.

На фоне ужесточения антироссийских санкций в связи с военной спецоперацией в Донбассе цены на продукты и коммунальные услуги в Европе резко подскочили. Власти стран ЕС призвали граждан экономить энергию из-за подорожания газа и нефти на фоне подготовки санкционного запрета на закупку топлива у России.

Париж, Наталья Рязанова

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