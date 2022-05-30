российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 08:30 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Непале нашли тела 14 погибших при крушении самолета

Фото: thehimalayantimes.com

Непальские военные нашли тела 14 человек, находившихся на борту разбившегося самолета авиакомпании Tara Air. Некоторые останки невозможно опознать без экспертизы, сообщает Times of India.

По предварительным данным, самолет врезался в гору. Обломки разлетелись в радиусе 100 метров. Скалистая местность и облачность осложняют поисковую операцию.

Напомним, самолет совершал 20-минутный полет в горный город Джомсом, когда связь с ним пропала. Военные вылетели на поиски, но из-за плохой погоды операцию отложили до утра. На борту находились 19 пассажиров, включая четырех граждан Индии и двух – ФРГ, и три члена экипажа.

Катманду, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,