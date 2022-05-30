В Непале нашли тела 14 погибших при крушении самолета

Непальские военные нашли тела 14 человек, находившихся на борту разбившегося самолета авиакомпании Tara Air. Некоторые останки невозможно опознать без экспертизы, сообщает Times of India.

По предварительным данным, самолет врезался в гору. Обломки разлетелись в радиусе 100 метров. Скалистая местность и облачность осложняют поисковую операцию.

Напомним, самолет совершал 20-минутный полет в горный город Джомсом, когда связь с ним пропала. Военные вылетели на поиски, но из-за плохой погоды операцию отложили до утра. На борту находились 19 пассажиров, включая четырех граждан Индии и двух – ФРГ, и три члена экипажа.

Катманду, Наталья Рязанова

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