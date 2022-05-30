В Бразилии 44 человека погибли, 56 пропали без вести после ливней

Порядка 44 человек стали жертвами оползней и наводнений в результате проливных дождей на северо-востоке Бразилии. С вечера пятницы до утра субботы выпало 70% месячной нормы осадков, передает New Delhi Television.

«Мы зарегистрировали 44 погибших, 56 пропавших без вести, 25 раненых. 3957 человек остались без крова и 533 были эвакуированы», – рассказал министр регионального развития Даниэль Феррейра.

Как минимум 28 человек погибли в результате оползней. 19 стали жертвами одного мощного потока грязи в Жардим-Монтеверде, разрушившего дома на целой улице. Спасатели и волонтеры все воскресенье разбирали завалы после оползней и искали выживших людей и тела погибших.

Сильнее всего пострадал северо-восточный штат Пернамбуку. Власти призвали жителей этого и соседних штатов принять меры для своей безопасности, поскольку метеорологи спрогнозировали с 30 мая новую череду сильных ливней.

В феврале в бразильском городе Петрополис 120 человек погибли в результате наводнений и оползней из-за сильного дождя. 35 пропли без вести.

Бразилиа, Наталья Рязанова

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