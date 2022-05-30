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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 10:43 мск

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У берегов Турции столкнулись два сухогруза

В Мраморном море столкнулись два сухогруза. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщает TRT Haber, инцидент произошел неподалеку от Стамбула. Сухогруз «Маре» потерял контроль и врезался в «Арел-4». Повреждения не были критическими, поэтому оба судна продолжили свои рейсы.

На место происшествия отправились группы береговой безопасности, а экипажи судов составили отчет об аварии. В результате столкновения никто из экипажа не пострадал.

Проводится расследование, выясняются обстоятельства и причины ЧП.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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