В США шесть подростков пострадали в уличной перестрелке

Шесть человек получили ранения в перестрелке в американском городе Чаттануга, штат Теннесси. Все пострадавшие – подростки, некоторым исполнилось 20 лет, передает CNN со ссылкой на полицию.

Перестрелка случилась поздним вечером 28 мая. Две группы подростков общались на улице, когда два человека из одной группы начали стрелять в другую. Врачи ожидают, что четверо из шести раненых выживут, а двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, стрельба была хаотичной, и это не был конфликт между бандами. Стрелков ищут по записям с уличных камер, пока никого не задержали.

Ранее в начальной школе города Ювалд в Техасе подросток расстрелял 18 детей и трех взрослых.

Чаттануга, Наталья Рязанова

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