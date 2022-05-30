Ущерб от санкций против России стал неожиданностью для Японии

Последствия от антироссийских санкций оказались более негативными для экономики Японии, чем прогнозировалось. Ограничения уже повлияли на деятельность 15 тыс. компаний. 40% действующего бизнеса в Японии намерены поднять цены на свою продукцию.

Власти Японии строили прогноз на основе ситуации после введения санкций против КНДР. Но санкции против России привели к более ощутимым негативным последствиям, пишет «Асахи».

По данным исследовательского центра Teikoku Databank, 50% японских компаний столкнулись с трудностями при закупке сырья. Снижение курса иены повысило расходы на импорт и производственные издержки.

Более 40% компаний планируют увеличить цены на свою продукцию, а всего в стране до конца лета подорожают 8,3 тыс. наименований товаров.

С начала года около 4,7 тыс. товаров в Японии уже выросли в цене. Среди них алкоголь, хлебобулочные изделия, замороженные продукты, лапша быстрого приготовления, ветчина, сосиски, соусы, шоколад.

Как сообщал «Новый День», к середине мая три крупнейшие группы банков Японии потеряли более 2,7 млрд долларов из-за антироссийских санкций. Основная часть потерь невозвратные кредиты, платежи по которым не проходят из-за санкционных ограничений. Еще 7,7 млрд долларов японские банки вложили в связанные с Россией проекты.

Япония поддержала Запад в удесточении санкционного давления на Россию и внесла в черный список 700 граждан РФ, Белоруссии, ДНР, ЛНР, 200 компаний, банков и организаций.

Токио, Наталья Рязанова

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