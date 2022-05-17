Ведущие банки Японии потеряли около 3 млрд долларов из-за антироссийских санкций

Три крупнейшие группы банков Японии потеряли свыше 350 млрд иен (более 2,7 млрд долларов) из-за санкций, введенных против России. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Аналитики подсчитали потери банковских групп Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам 2021 финансового года. Mitsubishi UFJ потерял в общей сложности 140 млрд иен (1,08 млрд долларов), Sumitomo Mitsui – 100 млрд иен (773,7 млн долларов), Mizuho – 116,1 млрд иен (898,3 млн долларов).

Основная часть потерь обусловлена невозвратными кредитами, заемщики не могут обслуживать свои обязательства из-за санкционных ограничений. Кроме того, японские банки выделили порядка 1 трлн иен (более 7,7 млрд долларов) на связанные с Россией проекты.

Напомним, Япония присоединилась к санкционному давлению на РФ в связи со спецоперацией на Украине. Японские власти ввели ограничения в отношении российских политиков, бизнесменов, крупнейших банков и ЦБ РФ. Токио также запретил экспортировать в Россию отдельные группы товаров.

Токио, Зоя Осколкова

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