Южная Корея отменит импортные пошлины из-за инфляции

Министерство финансов Южной Кореи подготовило план по сдерживанию инфляции в стране. Для стабилизации цен на продукты власти намерены отменить импортные пошлины на основные продукты питания, пишет «Ренхап».

Общий объем стабилизационных мер оценили в 2,5 млрд долларов. Так, власти до конца года отменят ввозные пошлины на семь основных пищевых продуктов, включая муку, растительное масло, свинину. Ожидается, что после принятия мер цены на свинину снизятся на 20%.

В течение того же периода не будут взымать НДС с обработанных продуктов в упаковках, например, кимчи и соевой пасты. До 2023 года для стимулирования ввоза какао-бобов и кофе власти снизят налог на добавленную стоимость на эти продукты.

Сокращение налоговых поступлений в бюджет после принятых мер предварительно оценили в 600 млрд вон. Минфин призвал бизнес сдерживать цены, чтобы страна не попала в порочный круг повышения цен и зарплат.

Напомним, в Японии негативные последствия антироссийских санкций превзошли составленные прогнозы. Ограничения уже повлияли на деятельность 15 тыс. компаний и вызвали рост цен на 4,7 тыс. товаров.

Сеул, Наталья Рязанова

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