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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 16:34 мск

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В Хорватии четыре человека стали жертвами крушения самолета

В Хорватии все пассажиры пропавшего с радаров самолета Cessna погибли. Спасатели нашли обломки фюзеляжа и останки людей, пишет Nacional.

Cessna 182 вылетела из Сплита в Германию 29 мая. На борту находились два пассажира из ФРГ, один из Хорватии и пилот швейцарец. Около 11:25 часов связь с пилотом пропала, и начались поиски самолета. В них участвовали 400 человек. Задействовали дрон, с помощью которого через сутки нашли обломки самолета.

«Подтверждено, что все люди на борту самолета Cessna погибли. Начато расследование. От имени всех оперативных сил выражаю соболезнования родным и близким погибших», – цитирует издание главу национального управления гражданской защиты Дамира Трута.

Как сообщал «Новый День», 29 мая с радаров пропал и самолет в Непале. Его обломки и тела 14 погибших нашли утром 30 мая. Всего на борту находились 22 человека.

Загреб, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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