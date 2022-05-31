СМИ: клубника могла стать причиной вспышки гепатита в США и Канаде

В США и Канаде случилась массовая вспышка гепатита А. Медики подтвердили диагноз у 27 жителей США и Канады, 16 человек оказались в больнице. Контролирующие органы подозревают, что источником вируса стала свежая клубника.

По данным американского управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), в Штатах зарегистрировали 17 случаев гепатита А, 12 оказались в больнице. 15 зараженных проживали в Калифорнии, по одному в Миннесоте и Северной Дакоте. Агентства общественного здравоохранения Канады сообщило о 10 случаях заражения и четырех госпитализациях в провинциях Альберта и Саскачеван.

Продовольственные регуляторы обеих стран подозревают, что источником заражения стала органическая клубника. Ягоды собираются вручную, и вирус мог попасть на них с немытых рук рабочих или через загрязненную воду, передает Sky News.

По данным издания, выращенные мексиканской FreshKampo ягоды продавали в торговых сетях по всем Штатам, а также в двух провинциях Канады. Покупателям рекомендовали выбросить оставшиеся ягоды или вернуть их в магазины.

Как сообщал «Новый День», в США в начале мая выявлении 109 случаев «необъяснимого гепатита» у детей. Пятеро больных умерли.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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