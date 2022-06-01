В Мексике 11 человек погибли из-за урагана «Агата»

Не менее 11 человек погибли, более 20 числятся пропавшими без вести в южных районах Мексики. Ураган «Агата» принес сильный ветер, проливные дожди и волны до шести метров в высоту, передает Noticieros Televisa.

Ураган обрушился на южное побережье Мексики 31 мая. Власти предупредили население о приближении непогоды и приняли необходимые меры защиты. Вместо ожидаемой 3-й категории урагану присвоили 2-ю, но порывы ветра все равно достигали 47 м/с, а высота волн – шести метров в высоту.

Ливни вызвали оползни и наводнения, унесшие жизни 11 человек, в том числе двух детей. Судьба еще 21 человека остается неизвестной. Местные власти заявили, что стихия затронула более 70 тыс. человек, повредив жилища, оставив их без электричества из-за поваленных столбов и оборванных линий передач.

Проводится поисково-спасательная операция в местах схода оползней. Власти пока не называют размер ущерба от урагана.

Ранее в Бразилии 44 человека погибли, 56 пропали без вести в результате оползней и наводнений после проливных дождей.

Мехико, Наталья Рязанова

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