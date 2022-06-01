Маск грозит увольнением сотрудникам Tesla из-за удаленки

Основатель Tesla Илон Маск потребовал от сотрудников возвращения в офис компании. Тем, кто продолжит работать удаленно, миллиардер пригрозил увольнением.

Сотрудники Tesla получили письмо с темой «Удаленная работа больше не принимается», пишет Reuters. В послании Маск написал: «Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих».

Официально бизнесмен не подтверждал подлинность письма. Однако в твиттере Маск прокомментировал утверждение одного из подписчиков о том, что многие считают ежедневные походы в офис устаревшей концепцией. «Им следует притвориться, что они работают в другом месте», – ответил миллиардер.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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