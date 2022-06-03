«Очень плохие предчувствия»: Маск ждет рецессии и хочет сократить 10% персонала Tesla

Основатель Tesla миллиардер Илон Маск испытывает «очень плохое предчувствие» насчет мировой экономики. Об этом он сообщил в электронном письме руководителям Tesla, сообщает Reuters.

Бизнесмен распорядился приостановить прием на работу в компанию по всему миру. Также он заявил, что хочет сократить около 10% персонала Tesla.

Согласно данным SEC, на конец прошлого года в компании и ее «дочках» работало около 100 тыс. человек.

Предупреждение Маска о потенциальной рецессии и ее негативном влиянии на автопроизводителей является самым мрачным прогнозом такого рода в отрасли, отмечает агентство.

Между тем на фоне роста опасений по поводу риска рецессии спрос на автомобили Tesla и другие электромобили оставался высоким, и многие традиционные индикаторы спада, включая увеличение запасов у дилеров в Соединенных Штатах, не оправдались. Tesla при этом приложила огромные усилия, чтобы возобновить производство на своем заводе в Шанхае, остановленное из-за карантина по ковиду.

Добавим, что в конце мая Маск положительно ответил на вопрос пользователя Twitter, приближается ли экономика к рецессии. «Но на самом деле это хорошо. Слишком долго деньги сыпались дождем на дураков. Некоторые банкротства должны произойти», – отметил миллиардер.

Ранее главы двух ведущих банков США – гендиректор JP Morgan Джейми Даймон и президент банка Goldman Sachs Джон Уолдрон – спрогнозировали приближение глобальных экономических потрясений. Уолдрон предупредил о грядущих тяжелых временах в экономической сфере, а Даймон призвал банкиров и инвесторов готовиться к экономическому «урагану». По их мнению, риски, связанные с рекордной инфляцией, изменением денежно-кредитной политики и ситуацией на Украине, могут поставить мировую экономику на колени.

Сан-Франциско, Наталья Петрова

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