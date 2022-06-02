Глава JP Morgan призвал готовиться к экономическому «урагану»

Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о приближении экономического «урагана», вызванного боевыми действиями на Украине, ростом инфляционного давления и повышением процентных ставок Федеральной резервной системой.

«Сейчас вроде солнечно, дела идут хорошо. Все думают, что ФРС справится с этим. Но этот ураган идет прямо по дороге, приближаясь к нам», – цитирует финансиста CNN.

Даймон призвал банки готовиться к грядущей рецессии. «Мы просто не знаем, будет ли он («ураган» – прим. ред.) незначительным или окажется суперштормом «Сэнди». Вам лучше приготовиться», – сказал Даймон, добавив, что JP Morgan готовится к «неблагоприятной среде» и «плохим результатам».

По оценке финансиста, нынешних сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они столкнутся со значительными экономическими сложностями.

Банкир добавил, что американская экономика под ударом инфляции. Он также выразил обеспокоенность тем, что ФРС начинает раскручивать свой портфель облигаций, процесс известный как количественное ужесточение, и в то же время повышает процентные ставки. «Это то, к чему рынок не готов», – сказал Даймон. Но ФРС в безвыходном положении, признал он. По словам финансиста, центральный банк должен повысить ставки из-за роста цен на жилье и других факторов инфляционного давления.

Даймон также заявил, что обеспокоен конфликтом на Украине и его влиянием на цены на нефть. По его прогнозу, цены на сырую нефть в конечном итоге подскочат до 150-175 долларов за баррель. Украинский конфликт продолжит будоражить товарные рынки по всему миру, влияя на цены на нефть, газ и пшеницу, констатировал глава JP Morgan.

Москва, Наталья Петрова

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