Еще один американский финансист предсказал мировой экономический обвал

Глава еще одного из крупнейших американских банков предупредил о грядущих тяжелых временах в экономической сфере. С таким заявлением выступил президент Goldman Sachs Джон Уолдрон, сообщает Bloomberg.

Банкир на конференции инвесторов в четверг выразил опасение, что риски, связанные с инфляцией, изменением денежно-кредитной политики и боевыми действиями на Украине, могут поставить мировую экономику на колени.

«Это одна из сложных, если не самая сложная и динамичная ситуация, которую я когда-либо видел в своей карьере», – сказал Уолдрон, отметив, что число потрясений для системы, по его оценке, беспрецедентно.

«Мы ожидаем, что впереди нас ждут более тяжелые экономические времена», – добавил топ-менеджер Уолдрон. «Без сомнения, мы наблюдаем более жесткую ситуацию на рынках капитала», – заключил он.

Ранее глава американской финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил инвесторов, чтобы они готовились к экономическому «урагану» на фоне ситуации на Украине, роста инфляции и повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Москва, Наталья Петрова

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