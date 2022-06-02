Четверо мертвы: в США неизвестный расстрелял посетителей медцентра

По меньшей мере четыре человека погибли при нападении неизвестного на медицинский центр в американском городе Талса в штате Оклахома. Еще несколько человек ранены, рассказал замначальника полицейского управления Талсы Эрик Далглиш.

Нападение случилось днем 1 июня. Неизвестный темнокожий мужчина пронес в медцентр пистолет и винтовку, поднялся на второй этаж и начал палить. По данным полиции, среди жертв и пострадавших могут быть и врачи, и пациенты. Раненных доставили в больницу, и жизни ничто не угрожает.

Нападавший покончил с собой до того, как его смогли задержать. Полиция выясняет его личность и мотивы случившегося. Пока известно, что подозреваемому было 35-40 лет, передает CNN.

По данным Reuters, президента США Джо Байдена уже проинформировали о стрельбе. Белый дом предложил местным властям поддержку в разрешении ситуации.

Ранее Джо Байден призвал политиков бросить вызов оружейному лобби в стране. Заявление было сделано после стрельбы в техасской школе, где погиб 21 человек.

Талса, Наталья Рязанова

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