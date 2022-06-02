Турция проведет спецоперацию на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале спецоперации против курдских террористов. Анкара намерена чистить территорию на севере Сирии.

«Мы переходим к этапу формирования зоны безопасности на 30 км вглубь Сирии от южных границ Турции. Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем от боевиков будут поэтапно зачищены другие сирийские районы вдоль границы с Турцией», – приводит слова турецкого президента «Вести.ру».

Операция покажет, кто оказывает Турции поддержку, а кто противится борьбе с террористами, подчеркнул Эрдоган.

Ситуация обострилась из-за намерения НАТО включить в альянс Швецию и Финляндию, что одобрили США. Турция выступила против, потому что в скандинавских странах разрешена деятельность курдских группировок. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал кандидатов выполнить условия Турции, но во время переговоров Швеция и Финляндия не сделали конкретных предложений.

Эксперты напомнили, что США считают курдские формирования своими союзниками. Если Штаты не воспротивятся спецоперации Турции, то могут окончательно лишиться доверия стран, недовольных уходом американцев из Афганистана. Госдеп США заявил, что операция в Сирии может подорвать стабильность в регионе.

Анкара, Наталья Рязанова

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