Столтенберг посоветовал Швеции и Финляндии выполнить требования Турции

Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать членами НАТО, если не решат проблему с позицией Турции, признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Они должны договориться до мадридского саммита, добавил чиновник.

«Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось», – цитирует Столтенберга РИА Новости.

НАТО пригласит Швецию и Финляндию на мадридский саммит, запланированный на 28-30 июня. Представители будут присутствовать в качестве гостей. И до начала саммита вероятные новые члены альянса должны будут решить вопрос с Турцией.

25 мая в Анкаре начались переговоры по устранению препятствий для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее Турция отрицательно высказалась о принятии скандинавских стран в альянс, а после подачи заявок – заблокировала начало обсуждения в НАТО о принятии новых членов.

Москва, Наталья Рязанова

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