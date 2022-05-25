Турция проводит переговоры о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

В Анкаре начались переговоры по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Стороны обсуждают устранение препятствий для расширения альянса, пишет Gumhurriyet.

Переговоры с участием делегаций скандинавских стран проходят в президентском дворце в Анкаре. С турецкой стороны в обсуждении участвуют официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и замминистра иностранных дел Седат Онал.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая, но Турция выразила свою негативную позицию еще на стадии подготовки документов. А позже и вовсе заблокировала начало переговоров в НАТО о принятии новых членов. Анкара сослалась на открытое действие в Швеции группировок, признанных террористическими в Турции.

Турецкая сторона не заявляла открыто, но строит планы на включение в программу истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского ЗРК С-400. В обмен на принятие соответствующих решений Анкара может обдумать смену позиции по принятию Швеции и Финляндии в НАТО.

Анкара, Наталья Рязанова

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