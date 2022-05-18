Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг принял документы от послов Финляндии и Швеции при НАТО, сообщила пресс-служба альянса.

Столтенберг заверил, что все необходимые вопросы для принятия в НАТО двух новых стран будут решены в скорейшем порядке. После вступления Финляндии и Швеции альянс сможет адаптировать свою систему безопасности на Балтике, добавил чиновник.

Турция уже возразила против принятия двух новых кандидатов в НАТО. Стамбул готов изменить позицию, если его включат в программу истребителей F-35 Lightning и снимут запрет за закупку российского ЗРК С-400.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что НАТО создает проблемы на пустом месте, привлекая новых членов. Расширение альянса обязательно вызовет ответную реакцию России, предупредил российский лидер.

Брюссель, Наталья Рязанова

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