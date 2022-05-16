Путин: членство Швеции и Финляндии в НАТО не создает угрозу для РФ, но «вызовет ответную реакцию»

Президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции – не создает непосредственной угрозы для РФ, поскольку у Москвы нет проблем с этими странами. Заявление об этом прозвучало на саммите ОДКБ в Москве.

Путин добавил, что расширение военной инфраструктуры альянса на территории этих стран, «безусловно, вызовет» ответную реакцию России. «Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал глава российского государства (цитата по сайту kremlin.ru).

«То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать», – заключил Путин.

Президент РФ также заявил, что НАТО выходит за рамки «своего географического предназначения – за рамки Евроатлантики» и «не лучшим образом» старается «всё активнее и активнее» включаться в решение международных вопросов и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности и влиять на них. «Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны», – подчеркнул Путин.

Накануне Финляндия и Швеция объявили о принятых решениях вступить в НАТО и подать заявку на членство в альянсе.

В ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё в субботу, 14 мая, Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, вступление Финляндии в альянс может негативно сказаться на отношениях с Россией.

Москва, Наталья Петрова

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