Россия усилит западную военную группировку в ответ на расширение НАТО

До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Решение принято из-за нарастания угроз у границ. Среди них Шойгу назвал вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ», – пояснил глава Минобороны.

«Кроме того, заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи – Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность», – заявил Шойгу, отметив, что в связи с этим Россия «принимает меры адекватного противодействия».

Министр также отметил, что формирование новых воинских частей в ЗВО синхронизировано с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. По его словам, в этом году планируется получить более 2 тыс. единиц таких образцов.

Говоря об усилении угроз у российских границ, Шойгу упомянул об увеличении интенсивности полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе в 15 раз за последние восемь лет ( с 3 до 15 в год). Кроме того, министр заявил о систематических заходах в Балтийское море вблизи Калининградской области американских кораблей с управляемым ракетным оружием. Также США и НАТО, по его словам, наращивают учения вблизи границ РФ.

Москва, Наталья Петрова

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